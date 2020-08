Erligheim: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 1631 sind am Mittwochmorgen (12.08.) zwei Personen leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei gegen 8.40 Uhr. Eine 34-jährige Opel-Fahrerin wollte nach links in einen Feldweg am Ortsausgang Erligheim in Richtung Freudental abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Skoda eines 37-Jährigen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.



Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.