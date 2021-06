Erster Oberleitungsmast für Stuttgart 21 aufgestellt

Denkendorf (dpa/lsw) - Die neue Bahnstrecke zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Wendlingen ist im Rohbau in weiten Teilen fertig. Bei Denkendorf (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch der erste Oberleitungsmast im Zuge des Projekts Stuttgart 21 aufgestellt worden. Damit beginne ein neuer Abschnitt, es gehe weiter unter Volldampf in Richtung Inbetriebnahme, sagte Michael Pradel, Geschäftsführer der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH.

Insgesamt sollen für Stuttgart 21 rund 1 200 Oberleitungsmasten montiert werden, mehr als 400 davon im Bereich zwischen Flughafen und Wendlingen. Der Bau der Gleise soll Ende 2021 beginnen.

Der neue Bahnknoten mit neuer unterirdischer Durchgangsstation in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Kostenrahmen von 8,2 Milliarden Euro soll nach diversen Kostensteigerungen und zeitlichen Verzögerungen im Dezember 2025 in Betrieb gehen.

