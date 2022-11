Esslingen: Auseinandersetzung in Studentenwohnheim - Mehrere Verletzte

Nürtingen (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim für Studierende in Nürtingen (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit in dem Wohnheim. Wie viele Menschen beteiligt und verletzt wurden, sagte er nicht. Auch zu den Hintergründen des Vorfalls machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.