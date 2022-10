Esslingen: Handgemenge samt Messer und Pfefferspray in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend (05.10.) in einer Flüchtlingsunterkunft in Esslingen gekommen. Dabei sollen auch ein Messer und Pfefferspray eingesetzt worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 18 Uhr ein 23-jähriger und ein 26-jähriger Mitbewohner aneinander. Beide Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen der Polizei leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst versorgte den 26-Jährigen ambulant und brachte den Jüngeren zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.