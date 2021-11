Esslingen: Mann nach Macheten-Angriff auf Nachbarin festgenommen

Esslingen (dpa/lsw) - Ein 38 Jahre alter Mann, der seine Nachbarin mit einer Machete angegriffen haben soll, ist festgenommen worden. Die 70-jährige Frau hatte am Samstag ein Paket entgegengenommen, als sie auf dem Weg zurück in ihre Esslinger Wohnung plötzlich von dem Mann im Flur angegriffen worden sei. Die Frau konnte die Machete mit dem Paket abwehren und in ihre Wohnung flüchten. Sie wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte von alarmierten Polizeibeamten widerstandlos in seiner eigenen Wohnung festgenommen werden. Nachdem er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt wurde, kam er nach Hinweisen auf eine psychiatrische Erkrankung in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie.

© dpa-infocom, dpa:211107-99-904014/3