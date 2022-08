Esslingen: Schwerer Verkehrsunfall - Drei Menschen verletzt

Esslingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1199 in Esslingen zwischen dem Stadtteil Wäldenbronn und Stetten sind drei Menschen verletzt worden - davon zwei schwer. Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer sei am Dienstagabend beim Überholen eines anderen Motorrads mit dem entgegenkommenden Auto einer 59-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei stürzte der Motorradfahrer und prallte in das kurz zuvor überholte Motorrad eines 26-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt und mussten von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Landstraße zwischenzeitlich voll gesperrt.