Esslingen: Seniorin entlarvt mutmaßlichen Trickbetrüger

Esslingen (dpa/lsw) - Weil er eine Seniorin aus dem Kreis Esslingen um ihr Geld bringen wollte, ist ein mutmaßlicher Trickbetrüger in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der 23-Jährige am Samstag festgenommen, als er bei der Frau klingelte. Die 73-Jährige hatte zuvor einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter erhalten. Er trug ihr auf, ihre Bankkarte einem angeblichen Kurier auszuhändigen. Die Frau ließ sich zum Schein darauf ein und rief die Polizei.