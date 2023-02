Ex-Mann angezündet: Urteil erwartet

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Im Revisionsprozess gegen eine Seniorin, die ihren Ex-Mann getötet haben soll, werden am Montag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Zuvor (10.30 Uhr) soll noch eine Zeugin aussagen. Die angeklagte 86-Jährige aus dem Bodenseekreis soll ihren Ex-Mann mit einem Fleischerhammer auf den Kopf geschlagen und ihn angezündet haben, als er wider Erwarten überlebte.

Beim Prozessauftakt ließ sie über ihren Verteidiger erklären, sie habe Existenzängste gehabt, da ihr 73-jähriger Ex-Mann sie rauswerfen wollte. Die beiden hatten in einem Haus gelebt, obwohl sie seit Jahrzehnten geschieden waren.

Die Beschuldigte war wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge bereits 2020 zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Sie legte aber Revision ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil 2021 vollständig auf, so dass der Fall seit Anfang Februar neu verhandelt wird.

Angeklagt ist die Deutsche vor dem Landgericht Konstanz. Weil sie aber gesundheitlich stark eingeschränkt und in Schwäbisch Gmünd in der Justizvollzugsanstalt untergebracht ist, findet der Revisionsprozess in den Räumen des dortigen Amtsgerichts statt.