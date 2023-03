Explosion in Stuttgart: 4 Personen verletzt, 85-Jährige vermisst

In Stuttgart ist es am Montagmorgen (06.03.) zu einer Explosion in einem Wohngebäude gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine 85-Jährige Frau gilt als vermisst.

Unter den Verletzten befinden sich zwei Kinder

Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Zeugen kurz nach 3 Uhr über die über die Notrufnummern der Feuerwehr und der Polizei eine Explosion. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte das stark beschädigte Haus. Die Rettungskräfte versorgten vier verletzte Personen, darunter zwei Kinder. Sie brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Durch die Explosion wurden auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge beschädigt.

Die Bewohner der umliegenden Gebäude mussten ihre Wohnungen kurzfristig verlassen. Zwischenzeitlich konnten sie zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen (Stand 6.45 Uhr).