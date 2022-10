Explosion in Stuttgart: Familienvater erhitzt Shisha-Kohlen auf Campingkocher

Zu einer Explosion einer Gaskartusche ist es am Freitagnachmittag (28.10.) in einer Wohnung in Stuttgart gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 34-jähriger Familienvater Shisha-Kohlen auf einem Campingkocher erhitzt. Die Polizei geht davon aus, dass sich aus der Kartusche ausgetretenes Gas entzündete, als der 34-Jährige den Campingkocher gegen 14.30 Uhr kurz unbeaufsichtigt ließ.

Kinder des 34-Jährigen zum Zeitpunkt der Explosion anwesend

Durch die Explosion zerbarsten zwei Fenster und eine Zimmertür wurde aus den Angeln gedrückt. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich außer dem 34-Jährigen auch dessen beide Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren in der Wohnung. Alle drei waren aber zum Zeitpunkt des Geschehens in anderen Zimmern. Daher wurde niemand verletzt. Auch die anderen Hausbewohner, die ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen mussten, wurden nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob weitere Schäden an der Wohnsubstanz entstanden sind, wird ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu übernommen.