Fünf Affenpocken-Infektionen in Stuttgart nachgewiesen: Wie die Stadt reagiert

In Stuttgart haben sich fünf Männer mit den Affenpocken infiziert. Laut einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag (21.06.) handelt es sich um Männer im Alter zwischen 34 und 46 Jahren, die sich aktuell zu Hause isolieren.

Infizierte müssen nicht ins Krankenhaus

"Wir stehen in Kontakt mit den Betroffenen. Ihre Symptome sind nicht so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssten", sagt Stefan Ehehalt, der Leiter des Gesundheitsamtes. "Gut ist, dass sie sich ärztlichen Rat eingeholt haben und wir von der Erkrankung erfahren haben. So können wir im Austausch mit ihnen Kontakte nachvollziehen und eine weitere Ausbreitung der Erkrankung begrenzen.“

Der erste Affenpocken-Fall im Südwesten war Ende Mai nachgewiesen worden und betraf einen Mann aus dem Ortenaukreis. Es handelte sich um einen Reiserückkehrer aus Spanien. Zuletzt wurden auch Fälle bei Menschen bekannt, die nicht im Ausland waren. Bundesweit waren dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin bis vergangene Woche 229 Affenpocken-Fälle aus elf Bundesländern bekannt. Das RKI schätzt demnach das Risiko für die Gefährdung der Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland weiterhin als gering ein.

Für Ehehalt sind aktuell Aufklärung und Information über die Krankheit wichtig zur Eindämmung. Einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt seien Menschen, die in engem Kontakt mit einer ansteckenden Person stehen, wie Sexualpartner, Haushaltsmitglieder oder Angehörige des Gesundheitswesens.

Was sind erste Symptome?

Ehehalt weiter: „Erste Symptome der Krankheit sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Einige Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickeln sich Hautveränderungen, welche simultan die Stadien vom Fleck bis zur Pustel durchlaufen, letztlich verkrusten und abfallen. Der Ausschlag konzentriert sich in der Regel auf Gesicht, Handflächen und Fußsohlen. Bei Symptomentwicklung sollte der Kontakt zu anderen Menschen direkt vermieden werden, und der Hausarzt, unter Angabe des Verdachtes auf Kontakt zu Affenpocken, angerufen werden.“

Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine Krankheitsübertragung von Mensch zu Mensch selten. Das Gesundheitsamt beobachtet die Entwicklung genau.

Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Experten hatten vor einer Weiterverbreitung des Virus, etwa bei Festivals und Partys gewarnt. Die Inkubationszeit beträgt laut RKI 5 bis 21 Tage. Die Symptome (darunter zum Beispiel Fieber und Hautausschlag) verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen.

Weitere Informationen zu den Affenpocken finden Sie auf der RKI-Homepage