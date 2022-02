Fahrbahnstörung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen: Verspätungen bei S2 und S3

16.11 Uhr:

Die Fahrbahnstörung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ist behoben. Die S-Bahnen der Linien S2 und S3 fahren wieder planmäßig.

14.48 Uhr:

Die Verspätungen und vereinzelten Ausfälle bei den S-Bahnen der Linien S2 und S3 dauern weiterhin an. Jedoch halten die Bahnen laut VVS wieder vollständig an den Stationen Nürnbergerstraße und Sommerrain.

13.53 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, verkehren die S-Bahnen der Linie S2 und S3 aufgrund einer Störung an der Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen momentan weiterhin mit Verspätungen und vereinzelten Ausfällen.

Um den Rückstau zu reduzieren, umfahren die S-Bahnen der Linie S3 Richtung Backnang den gestörten Bereich und halten nicht in Nürnbergerstraße und Sommerrain. Fahrgästen mit Ziel/Start an den betroffenen Halten empfiehlt der VVS, auf die S2 in Richtung Schorndorf umzusteigen.

13.01 Uhr:

Wegen einer technischen Störung an der Strecke zwischen Nürnbergerstraße und Fellbach kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 in beide Richtungen zu Verspätungen bis zu 20 Minuten und Fahrtausfällen. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mit.

Die Dauer der Störung sei derzeit unbekannt.