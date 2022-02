Nach einer technischen Störung an einer S-Bahn der Linie S4 in Stuttgart-Schwabstrasse, kommt es noch bis ca. 18.30 Uhr auf allen Linien der S-Bahn Stuttgart zu einzelnen Fahrplanabweichungen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Freitagnachmittag (08.10.) mit.