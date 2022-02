Fahrzeugstörung an S2: Verspätungen und Ausfällen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt

Donnerstag, 4.2., 7.45 Uhr

Nach Angaben des S-Bahn-Monitors der Website "S-Bahn-Chaos.de" und der Livekarte des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) fahren derzeit alle S-Bahnen nach Fahrplan.



19.02 Uhr:

Die Instandhaltung der Oberleitung an der Station Nürnberger Straße beginnen um circa 22 Uhr, teilt der VVS mit.

Die Linien S2 und S3 verkehren weiterhin nur im Halbstundentakt.

Züge der Linie S2 und S3 werden in Richtung Stuttgart ab Fellbach OHNE HALT in Sommerrain und Nürnberger Straße umgeleitet. "Bitte nutzten Sie in Bad Cannstatt den umstieg auf die Züge der Linie S2 und S3 in Richtung Waiblingen diese halten regulär an den Stationen Nürnberger Straße und Sommerrain", so der VVS.

17.28 Uhr:

Der Busnotverkehr zwischen Stuttgart Bad Cannstatt und Waiblingen wird laut VVS eingestellt.

Die S-Bahnen der Linien S2 und S3 verkehren weiterhin nur im Halbstundentakt. Die S2 und S3 werden in Richtung Stuttgart ab Fellbach - ohne Halt in Sommerrain und Nürnberger Straße - umgeleitet.

Für Fahrgäste besteht in Bad Cannstatt die Möglichkeit, auf die S2 und S3 in Richtung Waiblingen umzusteigen. Diese halten regulär an den Stationen Nürnberger Straße und Sommerrain.

16.49 Uhr:

Nach Angaben des VVS sind drei der vorhandenen vier Gleise wieder für den Zugverkehr freigegeben. Jedoch könne es weiterhin zu Verspätungen kommen, da sich die S-Bahnen den betroffenen Abschnitt mit dem Regional- und Fernverkehr teilt.

Die Linien S2 und S3 verkehren weiterhin nur im Halbstundentakt.

Züge der Linie S2 werden in Richtung Stuttgart ab Fellbach - ohne Halt in Sommerrain und Nürnberger Straße - umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, in Bad Cannstatt auf die Züge der Linie S2 in Richtung Waiblingen umzusteigen. Diese halten regulär an den Stationen Nürnberger Straße und Sommerrain.

Die Linie S3 verkehrt aktuell nur im Abschnitt Flughafen/Messe und Stuttgart Bad Cannstatt sowie Backnang und Waiblingen.

Der Busnotverkehr zwischen Stuttgart Bad Cannstatt und Waiblingen bleibt bis auf weiteres bestehen.

16.15 Uhr:

Die S-Bahnen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen verkehren wieder. Das teilt ein Bahnsprecher mit. Sowohl die Fernbahngleise als auch das Streckengleis der S-Bahn zwischen Cannstatt und Waiblingen sind wieder befahrbar.

Auf der Gegenseite gibt es aktuell noch Probleme. Zwischen Waiblingen und Cannstatt können an der Haltestellen Sommerrain und Nürnberger Straße im Moment keine S-Bahnen halten.

Die Bahn empfiehlt Fahrgästen aus Waiblingen Richtung Stuttgart, die an den Haltestelle Sommerrain oder Nürnberger Straße aussteigen wollen, bis Bad Cannstatt zu fahren und von dort zurück nach Sommerrain oder Nürnberger Straße.

15.44 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, wurde die Fahrzeugstörung aufgrund eines Kurzschlusses zwischen Oberleitung und Fahrzeug an einer S2 in Nürnberger Straße verursacht. In der Folge ist derzeitig kein Zugverkehr in beiden Richtungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen möglich.

Aktuell verkehren die Linien S2 und S3 im Halbstundentakt zwischen Filderstadt/Flughafen und Bad Cannstatt sowie zwischen Backnang/Schorndorf und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt fährt ein Busnotverkehr im Pendel.

An der Station Nürnberger Straße hält der Ersatzverkehr nicht. Die VVS bittet Fahrgeäste, die Symbole an den Bahnsteigen sowie Haltestellen zu beachten.

Alternativ können Fahrgäste die S-Bahn der Linie S 4 in Richtung Backnang nutzen, um dort auf die S3 umzusteigen und nach Waiblingen zu gelangen. In Waiblingen können Fahrgäste auf die Linie S2 in Richtung Schorndorf umsteigen.

Aufgrund der aktuellen Störungslage könne der VVS aktuell kein genaues Ende prognostizieren.

15.14 Uhr:

Laut VVS ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen möglich. Weiterhin kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 in beide Richtungen zu hohen Verspätungen und Ausfällen.

15.02 Uhr: Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mitteilt, kommt es aufgrund einer Fahrzeugstörung an einer S2 in Nürnberger Straße bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 in beide Richtungen zu Verspätungen und Ausfällen. Die Dauer der Störung sei derzeit unbekannt.