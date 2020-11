Falsche Polizeibeamte in Fellbach und Bad Cannstatt: 85-Jährige hebt mehrere Zehntausend Euro ab

Beim Polizeirevier Fellbach gingen am Montag (16.11.) über 40 Anrufe aus Fellbach ein, um Betrugsversuche so genannter falscher Polizeibeamter zu melden.

Die Täter gaben sich einer Polizeimeldung zufolge am Telefon als Polizisten aus, die vor angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft warnen, um ihre Opfer so zu überreden, Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben. Zum Glück wurden die Betrüger in den meisten Fällen durchschaut und der Polizei gemeldet.

Auch eine 85-jährige Frau aus Bad Cannstatt erhielt am Montag gegen 10.30 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der sie aufforderte, "aus Sicherheitsgründen" ihr Bankschließfach zu leeren. Wahrscheinlich um der Forderung Nachdruck zu verleihen, leitete der angebliche Bankangestellte den Anruf an einen mutmaßlichen Komplizen weiter, der sich als Polizist ausgab und die Forderung wiederholte.

Die 85-Jährige ging daraufhin zu ihrer Bank und entnahm mehrere Zehntausend Euro Bargeld aus ihrem Schließfach. Zuhause kamen der Frau jedoch Zweifel, woraufhin sie den Vorfall ihrer 63-jährige Nachbarin und deren Lebensgefährten erzählte. Diese alarmierten umgehend die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt