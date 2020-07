Faust, Ziegelstein, Kettensäge: Streit um geparktes Auto in Ostfildern eskaliert

Ostfildern (dpa/lsw) - Im Streit um ein angeblich falsch geparktes Auto sind zwei Männer in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit Fäusten, einem Ziegelstein und einer Kettensäge aufeinander losgegangen. Ein 31-Jähriger parkte am Samstag vor einem Haus, um ein Kind aussteigen zu lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Aufforderung von zwei Anwohnern, das Auto wegzufahren, ignorierte er. Es kam zum Streit zwischen dem Autofahrer und einem 46 Jahre alten Anwohner. Die beiden Männer schlugen sich mit Fäusten, der 46-Jährige zertrümmerte mit einem Ziegelstein beide Seitenscheiben des Autos. Der 31-Jährige holte eine Kettensäge aus dem Auto und bedrohte die beiden Anwohner.

Die Polizei beendete die Auseinandersetzung. Die Kontrahenten wurden durch die Faustschläge leicht verletzt. Gegen beide Männer werde nun ermittelt, hieß es.