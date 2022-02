Fellbach: Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten in den Nächten vom 22. bis 25. November

In Fellbach kommt es im November wegen Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen, wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Donnerstag, 11.11. mitteilte.

Züge ohne Halt in Fellbach

Betroffen sind die Züge der S-Bahn-Linie S2 Richtung Filderstadt. Aufgrund Oberleitungsarbeiten können deshalb in den Nächten des 22./23. und 23./24. November 2021 zwischen 23.30 und 04.15 Uhr sowie 24./25. November 2021 zwischen 01.00 und 04.15 Uhr die Züge nicht in Fellbach halten.

Welche Alternativen gibt es für die Fahrgäste?

„Fahrgäste, die in Fellbach aussteigen wollen, fahren weiter bis Sommerrain und steigen in einen Zug der Gegenrichtung um“, schreibt der VVS. Fahrgäste, die ab Schorndorf die Verbindung ab 03:48 Uhr nutzen, sollen demnach in Waiblingen in die S3 umsteigen. „Fahrgäste, die in Fellbach einsteigen wollen, nehmen die S3“, heißt es weiter.