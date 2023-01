Flughafen Stuttgart: Kokain im Körper geschmuggelt - Mann in U-Haft

Zollbeamte am Flughafen in Stuttgart haben kurz vor dem Jahreswechsel einen Mann gestoppt, der Kokain versteckt in seinem Körper schmuggeln wollte. Das geht aus einer Mitteilung des Stuttgarter Hauptzollamtes vom Freitag (06.01.) hervor.

Als sogenannter "Bodypacker" unterwegs

Laut Mitteilung sprachen die Zöllner den Reisenden, der mit einer Maschine aus Portugal nach Stuttgart geflogen war, beim Verlassen der Gepäckausgabehalle an. Sie baten ihn zur Kontrolle. Auf mehrfache Nachfrage gab der Mann laut Bericht an, Schmerzen im Bauch zu haben. Es stellte sich heraus, dass er als sogenannter "Bodypacker" Betäubungsmittel transportierte.

Im Krankenhaus: Mann scheidet 51 Päckchen Kokain aus

"Der Reisende wurde ins Krankenhaus nach Esslingen gebracht und schied hier die 51, mit Kokain gefüllten Pakete aus", so das Hauptzollamt Stuttgart weiter. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Den Angaben zufolge handelte es sich um mehr als 500 Gramm Kokain.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Zollfahndung Stuttgart ermittelt.