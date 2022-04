Flughafen Stuttgart: Mann schmuggelt 250 Gramm Kokain in seinem Bauch

Am Flughafen Stuttgart ist ein Schmuggler mit 250 Gramm Kokain in seinem Bauch aufgeflogen. Laut Polizeibericht deckten Kontrollbeamten des Hauptzollamtes Stuttgart den Mann bereits in der vergangenen Woche auf.

Glück für den Schmuggler: Alle Pakete konnten unbeschadet ausgeschieden werden

Der Mann soll die 250 Gramm in mehreren Päckchen heruntergeschluckt haben und reiste anschließend von Lissabon nach Stuttgart. Am Flughafen verstrickte sich der Reisende bei einer Routinekontrolle in Widersprüche, worauf die Beamten misstrauisch wurden. Als die Beamten einen Drogentest bei dem Mann durchführten, schlug dieser positiv an.

Eine Menge von 250 Gramm Kokain wollte der Mann in seinem Körper schmuggeln. © Hauptzollamt Stuttgart

Da bei der Kontrolle aber keine Drogen gefunden wurden, schöpften die Polizisten den Verdacht, dass es sich um einen Körperschmuggler, also einen sogenannten Bodypacker, handeln könnte. Eine radiologische Untersuchung im Krankenhaus Esslingen bestätigte den Verdacht. Anschließend wurden die Pakete auf natürlichem Wege ausgeschieden.

Der Mann wurde festgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet. Laut Polizeibericht hatte der Schmuggler Glück, dass alle Päckchen unbeschädigt waren. Dadurch überstand der Mann den Schmuggelversuch unbeschadet. Das Zollfahndungsamt Stuttgart hat die weiteren Ermittlungen übernommen, der Mann sitzt in Untersuchungshaft.