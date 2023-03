Frühlingsfest Stuttgart 2023: Das sind die Partys-Highlights im Festzelt

Auf dem Frühlingsfest in Stuttgart ist auch dieses Jahr wieder einiges geboten. Neben verschiedenen Terminen, haben die Festzelte ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Wo und wann steigen die besten Partys auf dem Wasen? Wir haben die Highlights aufgelistet.

25.04 und 2.05.: Dasding Wasenparty

Die „Dasding Wasenparty" findet gleich zwei Mal im Festzelt zum Wasenwirt statt: Am 25. April und am 2. Mai. Mit dabei ist die Partyband "Die Grafenberger" und ein DJ des Radiosenders Dasding. Bis 16 Uhr gibt es zwei Maß Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier zum Preis von einem. Reservieren kann man hier.

26.04.: Partygipfel

Ein Highlight in der Königsalm ist dieses Jahr der Partygipfel am 26. April. Dafür kommen unter anderem Geier Sturzflug, Almklausi, Ricardo Marinello und Olaf Henning auf das Stuttgarter Frühlingsfest. Moderatorin und Sängerin Birgit Langer führt durch den Abend. Außerdem dürfen sich Gäste über eine getanzte Trachten-Modenschau von Angermaier freuen.

Start ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird aber empfohlen, einen Platz zu reservieren. Der Mindestverzehr bei einer Reservierung liegt bei 35 Euro pro Person.

27.04.: Night of the Students

Die beliebte Studentenveranstaltung auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, findet auch dieses Jahr wieder im Festzelt zum Wasenwirt statt. Die Reservierungen im Zelt sind zwar schon alle ausgebucht, wer aber früh kommt, hat vielleicht noch eine Chance reinzukommen.

29.04.,06.05.,13.05.: SWR3-Wasenparty

An drei Terminen steigt die beliebte SWR3-Wasenparty im Festzelt zum Wasenwirt: Am 29. April, am 6. Mai und am 13. Mai. Bei allen drei Events sind DJ Michael Leupold vom SWR3 und "Die Grafenberger" am Start. Reservieren kann auf der Homepage zum Wasenwirt.

01.05.: Mallorca-Party

Am 1. Mai kommt der Ballermann ins Festzelt zum Wasenwirt nach Stuttgart. Die Mallorca-Party steigt mit Künstlern wie Lorenz Büffel, Tobee und DJ Düse. Reservieren kann man hier.

04.05.: Wasengaudi

Zur Wasengaudi hat die Königsalm das Duo DJ Thommy Wenzler & Volxhelden eingeladen. An diesem Abend übernehmen die Partyspielagenten den VIP Bereich der Königsalm. Auf dem Programm stehen spezielle Wasengaudi-Spiele, Gadgets, Gimmicks und eine Show-Einlage. Reservieren kann man hier.

11.05.: Gaydelight

Die Party der LGBTQ-Community steigt am 11. Mai, ab 18 Uhr im Festzelt zum Wasenwirt. Special Act ist dieses Jahr eine Lady Gaga Double Show. Wer das nicht verpassen möchte, sollte sicherheitshalber reservieren.