Frau aus Stuttgart vermisst: Polizei fahndet mit Echtbild und bittet um Hinweise

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach der 53 Jahre alten Anna Jasmiena Heinz. Sie war das letzte Mal am 08.11.2020 gegen Mitternacht in ihrer Wohnung an der Werastraße. "Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Heinz in einer hilflosen Lage befindet", teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Freitag mit.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? © PP Stuttgart

Die Vermisste ist etwa 169 Zentimeter groß, soll eine korpulente Figur und lange mittelbraune Haare haben. Zeugen, welche die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.