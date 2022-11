Frau bei Brand an Händen und und Armen verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Feuer in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart am Montagabend hat einen Schaden von 20.000 Euro verursacht. Eine 47 Jahre alte Frau versuchte den Brand zu löschen und wurde mit Brandverletzungen an den Händen und Unterarmen sowie einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte nach Auskunft der Polizei vom Dienstag eine Grabkerze auf einem Kunststofftisch angezündet und sich in einem Nebenzimmer schlafen gelegt. In der Folge entwickelte sich durch das Abbrennen der Kerze ein Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf andere Zimmer. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht nötig.