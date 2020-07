Eine bislang unbekannte Frau hat am Montag (20.7.) eine Brieftasche mit mehreren tausend Euro Bargeld in einem Linienbus in Reutlingen gefunden und diese dem Busfahrer ausgehändigt. Nun sucht die Polizei nach der ehrlichen Finderin und dem Eigentümer des Geldes. Beide werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 - 942-3333 zu melden.