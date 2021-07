Frau geht mit Besenstiel auf Halbschwester los

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mit einem Besenstiel, einem Regenschirm und einer Schneeschaufel ist eine Frau in Ludwigsburg auf ihre Halbschwester losgegangen und hat sie leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Angreiferin aus der Wohnung, wurde aber von der 31-Jährigen bis zum Bahnhof verfolgt, wo sie erneut in Streit gerieten. Polizisten konnten die beiden schließlich beruhigen. Gegen die 40-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum sich die beiden Frauen am Donnerstag gestritten hatten, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-320116/2