Eine Fußgängerin ist in Esslingen zwischen einem Lastwagen und einer Mauer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Lastwagen war beim Rückwärts-Anfahren am Berg ein Stück nach vorne gerollt und hatte dabei die 54-Jährige erfasst, wie die Polizei am Dienstagabend (17.11.) mitteilte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei ermittelt.