Frau in Stuttgart von drei Männern belästigt und ausgeraubt

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Männer haben in der Stuttgarter Innenstadt eine junge Frau umringt, sexuell belästigt und ausgeraubt. Die drei Unbekannten drängten die 24-Jährige in der Nacht zum Samstag in eine dunkle Ecke, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dort fassten sie der Frau demnach an die Brust und in den Intimbereich und zwangen sie, ihre Wertsachen auszuhändigen. Mit einer Beute im Wert von rund 600 Euro flüchteten die Männer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.