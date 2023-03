Frau mit Waffe bedroht: Großer Polizeieinsatz

Sindelfingen (dpa/lsw) - Weil sie eine andere Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, ist eine 65-Jährige von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Bei dem Vorfall, der am Montag einen größeren Einsatz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) auslöste, gab es keine Verletzten, wie die Polizei am Abend berichtete. Die Beamten hatten wegen der Bedrohungslage Straßen rund um das Wohnhaus abgesperrt.

Die beiden Frauen waren in einer städtischen Unterkunft aneinander geraten. Beide bewohnten bisher eine von mehreren Wohnungen in dem Haus. Die Tatverdächtige bedrohte den Angaben nach die 59-Jährige Frau mit einer Schusswaffe - später stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Softairwaffe handelte, die von einer scharfen Waffe kaum zu unterscheiden war.

Eine Zeugin des Streits alarmierte die Ordnungshüter. Bei dem Einsatz der Beamten wurden auch Gäste eines benachbarten Schnellrestaurants vorsorglich in Sicherheit gebracht. Später verließ zunächst die 59-Jährige das Gebäude, dann die tatverdächtige Frau. Die 65-Jährige befand sich den Angaben zufolge wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.