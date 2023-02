Freiwillige Helfer gesucht: Pilotprojekt soll Verkehr in Stuttgart verbessern

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verkehr in Stuttgart soll flüssiger, sicherer und umweltfreundlicher werden - das ist das Ziel eines neuen Projektes mit Hunderten freiwilligen Autofahrerinnen und - fahrern. Die Stadt will Fahrzeug-, Verkehrs- und Umweltdaten sammeln und digital verknüpfen, wie die die Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Dadurch könne festgestellt werden, wie Wetter, Verkehr und Fahrverhalten zusammenhängen. Demnach sollen anhand der Daten Strategien entwickelt werden, wie der Verkehrsablauf, die Sicherheit auf der Straße und nicht zuletzt die Luftqualität verbessert werden können.

Gesucht werden 500 Menschen, die regelmäßig in Stuttgart mit dem Auto unterwegs sind und sich dazu bereit erklären, ihre Fahrdaten nachverfolgen zu lassen. Hier geht es zur Anmeldung.

Das Projekt «Digitale Verkehrsflussoptimierung» ist laut Stadt einmalig, weil es weg von oft wenig aussagekräftigen Mittelwerten gehe und einzelne Autos in den Blick nehme. Drücken die Testfahrer in bestimmten Bereichen zum Beispiel häufiger aufs Gas, um schnell noch über eine rote Ampel zu kommen, würde dieser Bereich genauer untersucht. Auch Baustellen etwa sollen so besser geplant werden können.