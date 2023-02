French Tacos zum Mitnehmen: TacTac Taco's in Stuttgart-Mitte eröffnet

Stuttgart hat einen Fast-Food-Laden mehr. Mit TacTac Taco's ist eine Neuheit in die Landeshauptstadt gekommen. Wir haben mit Betreiber Atilla Barut über die Neueröffnung in der Stadtmitte gesprochen. Woher die leckeren French Tacos ursprünglich kommen, womit diese belegt werden, und was er noch so plant, hat er uns im Gespräch verraten.

Was sind French Tacos?

French Tacos erinnern an eine Art getoasteten Yufka, nur dass dieser nicht nur mit Fleisch, Salat und Soße gefüllt wird. Auf einem Taco von Barut landen noch zusätzlich Pommes, selbstgemachte Käsesoße und nach Wunsch unterschiedliche Extras.

Gäste können sich ihren eigenen French Taco nach Belieben selbst zusammenstellen, wie es auch bei anderen Fast-Food-Läden möglich ist. „Wir haben vier verschiedene Größen, von M bis XXL,“ sagt er. Je nach gewählter Größe enthält der French Taco auch mehr Fleisch. Zur Auswahl stehen unter anderem Hähnchen-Filet, Dönerfleisch, Cordon-Blue oder Thunfisch.

Den French Taco kann man je nach Geschmack selbst zusammenstellen. © ZVW/Sofie Smakici

Warum French Tacos und nicht mexikanische Tacos?

Die gefüllten Tortilla-Fladen kommen ursprünglich aus Frankreich. Dort sei das Essen sehr beliebt, wie Barut beobachten konnte. „Dort gibt es an jeder Ecke solch einen Laden, so wie es hier überall einen Dönerladen gibt," erzählt der Betreiber. Aber warum French Tacos und nicht mexikanische?

„In der Schweiz und in Frankreich ist das schon der Hit,“ sagt er. Da es dieses Konzept in Stuttgart noch nicht gibt, haben Barut und sein Schwager die Gelegenheit beim Schopf gepackt und kurzerhand in der Schwabenmetropole einen Laden eröffnet. Und das mit Erfolg: „Es läuft auch in den anderen beiden Filialen sehr gut,“ sagt er über Untertürkheim und den Schweizer Standort.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Gibt es auch vegetarische French Tacos?

Bei TacTac Taco's stehen auch vegetarische Optionen auf der Karte. Als Fleischalternativen werden Gemüsefrikadellen und Falafel angeboten. Bei den jeweiligen Extras ist von Spiegelei bis hin zu Gemüse und unterschiedlichen Käsesorten einiges dabei.

Deutschlandweites Franchise von TacTac Taco's geplant

TacTac Taco's ist bereits die zweite Filiale in Stuttgart. Den ersten Standort hat Barut im Oktober in Untertürkheim eröffnet. Rund vier Monate später folgte bereits der Nächste. Am Eröffnungstag vergangenen Freitag (17.02.) kamen über 2000 Leute, um sich einen French Taco abzuholen. An diesem Tag gingen die getoasteten Tortilla-Taschen für jeweils 1 Euro über den Tresen, aus einem bestimmten Grund. Die gesamten Einnahmen wurden an die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. „Wir haben damit um die 2.000 Euro sammeln können."

Barut und sein Schwager möchten aus TacTac Taco's ein deutschlandweites Franchise machen. „Interessenten können sich gerne bei uns telefonisch oder auch per Instagram melden,“ sagt er. Barut ist sich sicher: „Die Leute, die schon gekommen sind, kommen auch bestimmt wieder."

Wo findet man TacTac Taco's?

Den neuen Fast-Food-Laden findet man in der Marienstraße 24 in Stuttgart und in der Augsburgerstraße 364 in Stuttgart-Untertürkheim.