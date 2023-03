Am Dienstag (07.03.) ist es zu einem Unfall in der Kirchheimer Straße in Stuttgart gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß der Wagen mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Die Kirchheimer Straße ist aktuell in Richtung Sillenbuch gesperrt (Stand: 16.13 Uhr).

Weitere Informationen folgen.