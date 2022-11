Fußballspiel in Sindelfingen eskaliert: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Sindelfingen (dpa/lsw) - Wegen einer Auseinandersetzung auf dem Spielfeld ist ein Fußballspiel in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag soll es bei der Begegnung zweier Kreisliga-Mannschaften am Sonntagnachmittag zunächst zu einem Foul gekommen sein, woraufhin die Spieler der Heimmannschaft beleidigt worden sein sollen. Schließlich soll die Gastmannschaft auf die Spieler der Heimmannschaft losgegangen sein, so dass das Spiel in der 60. Minute abgebrochen werden musste. Laut den Beamten soll es nach Abpfiff auf dem Parkplatz zu einem weiteren Angriff der Gastmannschaft auf die Heimmannschaft gekommen sein. Drei Spieler der Heimmannschaft wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.