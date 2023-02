Göppingen: 21-Jährige durch mehrere Schüsse verletzt

Eislingen (dpa/lsw) - Eine 21-Jährige ist durch mehrere Schüsse aus einem Auto heraus in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) schwer verletzt worden. Das Opfer wurde offenbar in den Beinen getroffen. Dies teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Sie wurde operiert. Der Hintergrund der Tat war zunächst völlig unklar.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort. Es wurden auch erste Zeugen vernommen. Im Mittelpunkt der Vernehmungen dürfte auch die Person stehen, die auf den Vorfall aufmerksam machte und einen Notruf absetzte. Ein Täter sei noch nicht gefasst, hieß es weiter.

Gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf Freitag meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er habe angegeben, dass die 21-Jährige durch Schüsse Verletzungen erlitten habe, berichtete die Sprecherin weiter. Über die Anzahl der abgegebenen Schüsse lagen zunächst keine Angaben vor. Völlig unklar war weiterhin, wo die Frau herkam und wo sie hin wollte, ob sie vielleicht den Täter kannte.

In der Stadt zwischen Geislingen und Göppingen leben etwas mehr als 22.000 Menschen. Ein grausames Verbrechen sorgte im Jahr 2009 für Schlagzeilen. Zwei Schulfreunde hatten damals die Eltern und beiden älteren Schwestern der Familie von einem der Täter erschossen.