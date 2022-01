Gaststätten-Kontrollen in Ludwigsburg: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Die Polizei hat bei Gaststätten-Kontrollen am Wochenende in Ludwigsburg zahlreiche Verstöße festgestellt. Beamte kontrollierten insgesamt sieben Gaststätten. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Ende 29 Anzeigen gefertigt.

Nicht nur Verstöße gegen Corona-Regeln

Es handelt sich bei den Anzeigen um Vertöße gegen das Jugendschutzgesetz, die Spielverordnung im Zusammenhang mit Geldspielautomaten, die derzeit geltende Corona-Verordnung, das Gaststättengesetz und den Brandschutz.