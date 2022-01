GEB Remseck lädt zu "Unsere Stadt hat Querdenken satt" in Ludwigsburg ein

Am Samstag, den 22. Januar um 15 Uhr findet in Ludwigsburg am Marktplatz die Veranstaltung "Unsere Stadt hat Querdenken satt" statt. Diese wird von dem Gesamtelternbeirat (GEB) der Stadt Remseck am Neckar unterstützt. Das teilte die GEB Remseck mit.

"Offene und sichere Schulen sind für unsere Remsecker Schüler und Schülerinnen notwendige Voraussetzungen für durchgängige und erfolgreiche Bildungsbiografien", heißt es in der Mitteilung. Im Zuge dieser Pandemie sei es eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten, Schulen offen und sicher zu halten bzw. gute Wege für die Gewährleistung der schulischen Bildung zu finden.

Die GEB Remseck nehme wahr, dass die Politik in Deutschland um gute Lösungen ringt, während auf der Straße bei Demos und sogenannten „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen versucht wird, ein gegenteiliges Bild zu erzeugen. "Diese Anti-Corona-Demonstrationen erzeugen in verschiedener Hinsicht ein Zerrbild unserer Gesellschaft", heißt es.

GEB Remseck ruft zur coronakonformen und friedlichen Veranstaltung auf

Die GEB Remseck will einen Beitrag dazu leisten, diesem Zerrbild etwas entgegenzusetzen und lädt dazu ein, sich coronakonform und friedlich an der Veranstaltung zu beteiligen. Es wird gebeten, einen Schal mit einer Länge von 1,50 Meter mitzubringen, damit mit An- und Abstand eine Menschenkette gebildet werden kann. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.