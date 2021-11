Gechingen: Frau soll Mutter umgebracht haben

Gechingen (dpa/lsw) - Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod einer 75 Jahre alten Frau im Landkreis Calw hat die Polizei deren Tochter unter Mordverdacht festgenommen. Ein Richter solle am Freitag entscheiden, ob die 47-Jährige in Untersuchungshaft kommt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Im gleichen Haus lebende Familienangehörige hatten die Leiche der Seniorin am 26. Oktober in der Gemeinde Gechingen entdeckt. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt gründete die Kriminalpolizei die «Ermittlungsgruppe Eiche». Wie die Frau ums Leben kam und welches Motiv die Tochter gehabt haben könnte, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht.

