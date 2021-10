Gefälschte Impf-Nachweise in Ludwigsburg: Polizei ermittelt gegen Paar

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei ermittelt gegen ein Ehepaar, das mutmaßlich gefälschte Nachweise von Corona-Impfungen in einer Ludwigsburger Apotheke digitalisieren lassen wollte. Die Beamten teilten am Mittwoch mit, einer Mitarbeiterin der Apotheke sei am Abend zuvor aufgefallen, dass die Stempel in den vorgezeigten Impfbüchern Fälschungen seien. Die Polizei wirft der 25 Jahre alten Frau und ihrem ein Jahr jüngeren Ehemann nun Urkundenfälschung vor.

