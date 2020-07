Gesundheitsamt warnt: "Wer jetzt bewusst in Risikogebiete reist, gefährdet sich und andere"

Die Landeshauptstadt Stuttgart mahnt Reisende zur Vorsicht bei ihren Aufenthalten im Ausland - und weist auf die Verpflichtungen hin, die sich mit ihrer Rückkehr ergeben. Der Leiter des Gesundheitsamts, Professor Stefan Ehehalt, sagte am Freitag (10.07.): „Wir haben in Stuttgart in den letzten Tagen insgesamt sechs Infektionen mit dem Coronavirus von Reiserückkehrern aus Serbien registriert. Serbien ist aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung genauso wie die USA, Indien oder viele Länder Lateinamerikas als internationales Risikogebiet klassifiziert.“

Nochmaliger Lockdown müsse verhindert werden

„Die Neuinfektionen erreichen in einigen Ländern Rekordniveau", sagte der Gesundheitsamtsleiter weiter. "Es gilt, in Baden-Württemberg einen nochmaligen Lockdown zu verhindern."

Im Frühjahr hätten Reiserückkehrer aus den Skigebieten das Coronavirus eingeschleppt. "Wer jetzt bewusst in Risikogebiete reist, gefährdet sich und andere.“

Reisewarnung für viele Länder bis 31. August

Das Auswärtige Amt hat für zahlreiche Länder eine Reisewarnung bis 31. August 2020 ausgesprochen. Das Robert Koch-Institut weist aktuell zwei Drittel aller Staaten als internationale Risikogebiete aus. "Wer aus diesen Ländern nach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich beim städtischen Ordnungsamt melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben", so Stefan Ehehalt.

Vermeiden ließe sich die Quarantäne durch die Vorlage eines negativen Tests auf SARS-CoV-2. Das Gesundheitsamt empfiehlt ausdrücklich, diese Quarantäne einzuhalten. Ehehalte sagte: „Das Virus kann innerhalb von zwei Wochen zu einer Erkrankung führen und auch an Kontaktpersonen übertragen werden, selbst wenn man keine oder wenigen Symptome hat.“

Bußgeld von bis zu 25 000 Euro fällig

Dr. Albrecht Stadler, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Amt für öffentliche Ordnung, sagte: „Wer sich nicht an die Maßgaben hält, die Quarantäne missachtet und möglicherweise Dritte infiziert, muss nach der Coronaverordnung des Landes mit einem Bußgeld in Höhe von maximal 25.000 Euro rechnen.“