Gewalttätige Angriffe bei Mai-Demo in Stuttgart: Polizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Nach dem gewalttätigen Angriff auf drei Demonstrationsteilnehmer am 16.05. in der Mercedesstraße in Stuttgart haben Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe Arena einen weiteren Tatverdächtigen verhaftet. Wie die Polizei mitteilt, brachten umfangreiche Ermittlungen die Polizisten auf die Spur des bereits polizeibekannten 25-jährigen Mannes, der am Mittwoch (04.11.) aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen worden ist.

Der Mann soll an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Der deutsche Staatsbürger ist am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl in Vollzug setzte, so die Polizei.