Großeinsatz in Stuttgart-Hedelfingen: Polizei umstellt Gebäude nach Auseinandersetzung

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend (19.11.) in Stuttgart-Hedelfingen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es eine Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten in ein Krankenhaus. Der oder die Täter sind noch flüchtig.

Den Bereich hatte die Polizei zunächst umstellt und durchsucht, weil es Hinweise darauf gegeben haben soll, dass einer oder mehrere Täter sich noch in der Nähe befanden.