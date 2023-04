Großfahndung: 18-Jähriger nach Schüssen in Asperg tot, ein weiterer Mann schwer verletzt

In der Nacht zum Samstag (8.4.) ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen, ein weiterer 18-jähriger Mann hat schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Morgen mitteilt, wurden gegen 1.00 Uhr Schüsse im Bereich der Eberhardtstraße in Asperg gemeldet. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten eintrafen, fanden sie auf einem Schotterparkplatz einen toten und einen schwer verletzten jungen Mann. Beide sind 18-Jahre alt. Der schwer Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndet weiträumig und unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Die Umstände der Tat seien bislang unklar, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat und möglichen geflüchteten Fahrzeugen geben können. Diese werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.