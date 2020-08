Gruppe Jugendlicher schlägt auf junges Paar in Asperg ein

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Asperg gegen noch unbekannte Mitglieder einer etwa zehn bis zwölfköpfigen Gruppe Jugendlicher, die sich am Freitagabend (31.07.) auf dem "Asperger Buckel" an der Südlichen Alleenstraße aufgehalten haben. Wie die Polizei vermeldet, wurden sie dort von einem 23-Jährigen und seiner 24-jährigen Begleiterin angesprochen. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch und die Gruppe verließ den Ort, um kurze Zeit später zurückzukehren. Einer aus der Gruppe versetzte der 24-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und trat sie, während der 23-Jährige von einem weiteren Jugendlichen niedergeschlagen und getreten wurde.

Nach dem Angriff flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nachdem es den beiden Opfern zunächst den Umständen entsprechend gut ging, war der 23-Jährige kurz darauf plötzlich nicht mehr ansprechbar. Er wurde vom sofort verständigten Rettungsdienst mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Angreifer geben können, sollen sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/18-5353, melden.