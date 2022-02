Gruppe schlägt 26-Jährigen zusammen

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Vor einer Bahnhofskneipe in Ludwigsburg hat eine kleine Menschengruppe laut Polizei einen ihr bekannten 26-Jährigen zusammengeschlagen. Der Verletzte sei gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ gewesen. Als sie ihn in der Nacht zum Dienstag in Gewahrsam nehmen wollten, kollabierte der Mann der Mitteilung zufolge. Er kam ins Krankenhaus.

Der genaue Hergang habe noch nicht ermittelt werden können, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen geht sie davon aus, dass der 26-Jährige zu der Gruppe gehörte. Gemeinsam seien die fünf Menschen schon gut zwei Stunden vorher aufgefallen, weil sie in dem Lokal pöbelten. Die Beamten ermahnten das Quintett zur Ordnung. Später sollen sich der 26-Jährige und eine andere Person aus der Gruppe gestritten haben - was dann wohl eskalierte.

Der Mann habe zudem ausgesagt, ihm seien eine Armkette und Bargeld entrissen worden. Auch deswegen ermittelt die Polizei.

