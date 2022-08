Gruseliger Fund in Stuttgart: Passant entdeckt Skelett im Wald

Ein Passant hat am Donnerstagnachmittag (04.08.) in einem Waldstück an der Fasanenhofstraße in Stuttgart ein Skelett gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, alarmierte der Passant gegen 16.30 Uhr die Polizei, nachdem er das Skelett entdeckt hatte, das offenbar noch bekleidet war. Die Kriminaltechnik sicherte daraufhin die Knochen sowie die Kleidungsstücke. Die Ermittlungen zu der Identität der Person und zur möglichen Klärung der Todesursache, insbesondere eine Obduktion, dauern an.