Hauptbahnhof Stuttgart: Mutter schlägt auf 13-jährigen Sohn am Bahngleis ein

Am Hauptbahnhof in Stuttgart hat eine Mutter am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) mehrmals auf ihren 13-jährigen Sohn eingeschlagen. Laut Informationen der Polizei war ein Streit am Bahnsteig 15/16 vorausgegangen.

Zeugin geht dazwischen und verhindert weitere Gewalthandlungen

Wie eine Zeugin berichtet, soll die 37-jährige Mutter gegen 15 Uhr mindestens dreimal mit der Faust auf ihren Sohn eingeschlagen haben. Die Frau wollte gezielt den Kopf des 13-Jährigen treffen, der sich durch Ausweichen vor den Schlägen schützen wollte. Auch nach den Schlägen ging der Streit zwischen den beiden weiter.

Laut Polizeibericht konnte die Zeugin durch couragiertes Einschreiten weitere Gewalthandlungen der Mutter verhindern. Die Beamten haben nun eine Ermittlung wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die 37-Jährige eingeleitet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Vor allem die Frau, die eine weitere Eskalation am Bahnsteig verhindert hatte, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die zuständige Bundespolizei kann unter der Telefonnummer 0711/870350 erreicht werden.