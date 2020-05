Heubach: Beifahrerin fällt während der Fahrt aus Oldtimer und verletzt sich

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag (21.05.) aus einem Oldtimer gefallen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei hatte sich die Beifahrertür während der Fahrt auf der Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach aus bislang unbekannten Gründen geöffnet. Die Beifahrerin stürzte aus dem Fahrzeug und prallte auf den Bordstein. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

"Aufgrund des Fahrzeugalters sind in dem Pkw keine Sicherheitsgurte vorhanden", so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.