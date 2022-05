Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Crailsheim

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Schaden von geschätzt 400.000 Euro ist bei einem Scheunenbrand in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brach das Feuer am frühen Freitagmorgen aus. In der Scheune waren unter anderem ein Traktor, ein Mähdrescher, ein Wagen und Heu untergestellt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 13 Fahrzeugen und 81 Einsatzkräften vor Ort. Sie löschten den Brand, wie ein Sprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war noch unklar.