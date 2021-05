Hubschraubereinsatz in Ellwangen/Aalen: Polizei sucht nach 28-Jährigem

Symbolfoto. © Gabriel Habermann

Zu einer Vermisstensuche ist es am Sonntag (30.05.) in Ellwangen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 28-Jähriger aus einer psychiatrischen Einrichtung vermisst. Weil die Polizei nicht ausschloss, dass der 28-Jährige sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, setzte sie bei der Suche mehrere Streifen und von circa 17.45 bis 18.15 Uhr auch einen Polizeihubschrauber ein. Gegen 20.30 Uhr konnten die Beamten den 28-Jährigen in Aalen finden und wohlbehalten ins Krankenhaus zurückbringen.