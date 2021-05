Hubschraubereinsatz in Schwäbisch Gmünd: 90-Jähriger vermisst

Ein 90-Jähriger aus dem Bereich Oberbettringen wird seit einigen Tagen vermisst. Nach Angaben der Polizei ist erst am Samstagabend (08.05.) aufgefallen, dass der 80-Jährige verschwunden ist. In der Folge suchte die Polizei den Wohnort des Mannes ab. Neben mehreren Streifenwagen setzte sie in der Nacht auf Sonntag (09.05.) ab 0.15 Uhr auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Polizei geht davon aus, dass der 90-jährige Vermisste sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Suchmaßnahmen dauern aktuell an.