Hubschraubereinsatz in Schwäbisch Gmünd: 90-Jähriger Vermisster wieder aufgetaucht

Der seit mehreren Tagen vermisste 90-Jährige ist nach Angaben der Polizei Sonntagmorgen (09.05.) selbständig und wohlbehalten in seine Wohnung zurückgekehrt.

Die Polizei hat die Vermisstensuche eingestellt.

Der 90-Jähriger aus dem Bereich Oberbettringen galt als tagelang vermisst. Nach Angaben der Polizei war erst am Samstagabend (08.05.) aufgefallen, dass der 90-Jährige verschwunden war. In der Folge suchte die Polizei den Wohnort des Mannes ab. Neben mehreren Streifenwagen setzte sie in der Nacht auf Sonntag (09.05.) ab 0.15 Uhr auch einen Polizeihubschrauber ein.