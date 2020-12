Hungrige Einbrecher in Stuttgart: Diebe stehlen kiloweise Kuchen aus Grundschule

Mehrere Kilo Kuchen und mehr als 100 Fruchtschnitten haben Einbrecher aus einer Grundschule am Büsnauer Platz in Stuttgart gestohlen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Diebe darüber hinaus nach Wertgegenständen gesucht hätten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mit. «Die waren wohl mit dem Kuchen oder den Fruchtschnitten zufrieden.»

Die unbekannten Täter seien am vergangenen Wochenende (27.-30.11.) durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingestiegen. Wie es ihnen gelang, das Fenster zu öffnen, war zunächst unklar. Mit ihrer essbaren Beute aus der Küche flüchteten sie wieder.

Anmerkung: In der Polizeimeldung war ursprünglich von einem Kindergarten die Rede. Das hat sich als falsch herausgestellt, es handelt sich um eine Grundschule.